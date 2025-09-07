Marche à la découverte du Chêne Roi devant l’église Château-Voué

Marche à la découverte du Chêne Roi devant l’église Château-Voué dimanche 7 septembre 2025.

Marche à la découverte du Chêne Roi

devant l’église 31 rue de l’Abbé Jean Château-Voué Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Partez à la découverte du Chêne Roi avec une marche de 9kms

Gilet fluo Obligatoire

Collation à mi-parcours

Marche, apéritif et repas sur réservationTout public

devant l’église 31 rue de l’Abbé Jean Château-Voué 57170 Moselle Grand Est +33 6 32 80 40 85 knaff.dominique@orange.fr

English :

Discover the Chêne Roi with a 9km walk

Fluorescent vest mandatory

Mid-course snack

Walk, aperitif and meal on reservation

German :

Entdecken Sie die Königseiche mit einer 9 km langen Wanderung

Neonweste Obligatorisch

Imbiss auf halber Strecke

Wanderung, Aperitif und Essen auf Vorbestellung

Italiano :

Scoprire il Chêne Roi con una passeggiata di 9 km

Gilet fluorescente obbligatorio

Spuntino a metà percorso

Passeggiata, aperitivo e pasto su prenotazione

Espanol :

Descubra el Chêne Roi con una caminata de 9 km

Chaleco fluorescente obligatorio

Aperitivo

Paseo, aperitivo y comida previa reserva

