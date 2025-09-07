Marche à la découverte du Chêne Roi devant l’église Château-Voué
devant l’église 31 rue de l’Abbé Jean Château-Voué Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 09:00:00
Partez à la découverte du Chêne Roi avec une marche de 9kms
Gilet fluo Obligatoire
Collation à mi-parcours
Marche, apéritif et repas sur réservationTout public
English :
Discover the Chêne Roi with a 9km walk
Fluorescent vest mandatory
Mid-course snack
Walk, aperitif and meal on reservation
German :
Entdecken Sie die Königseiche mit einer 9 km langen Wanderung
Neonweste Obligatorisch
Imbiss auf halber Strecke
Wanderung, Aperitif und Essen auf Vorbestellung
Italiano :
Scoprire il Chêne Roi con una passeggiata di 9 km
Gilet fluorescente obbligatorio
Spuntino a metà percorso
Passeggiata, aperitivo e pasto su prenotazione
Espanol :
Descubra el Chêne Roi con una caminata de 9 km
Chaleco fluorescente obligatorio
Aperitivo
Paseo, aperitivo y comida previa reserva
