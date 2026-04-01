Marche à la découverte du patrimoine militaire Mairie Escherange

Marche à la découverte du patrimoine militaire

Mairie 11 rue des écoles Escherange Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

À la découverte du patrimoine militaire !

Organisée en partenariat avec Culture de l’Univers Lorrain et du Patrimoine. Venez découvrir les vestiges Maginot présents sur le territoire, en suivant les fléchages et les panneaux informatifs tout au long des parcours. Visitez aussi la casemate du Grand Lot.

Sur les ravitaillements des spécialistes Maginot pourront répondre à vos questions. Buvette et restauration. Pensez à prendre votre gobelet réutilisable.Tout public

3 .

Mairie 11 rue des écoles Escherange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 60 28

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English :

Discover our military heritage!

Organized in partnership with Culture de l’Univers Lorrain et du Patrimoine. Come and discover the Maginot remains in the area, following the signposts and information panels along the way. You can also visit the Grand Lot casemate.

At the refreshment points, Maginot specialists will be on hand to answer your questions. Refreshments and food. Remember to bring your own reusable cup.

L’événement Marche à la découverte du patrimoine militaire Escherange a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS