Saint-Sauveur-des-Landes

Marché à la Ferme à la Chèvrerie des Landes

30 Rue de la Salorge Saint-Sauveur-des-Landes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21

Venez découvrir le marché à la ferme à la Chèvrerie des Landes, tous les 3ème vendredis du mois ! .

30 Rue de la Salorge Saint-Sauveur-des-Landes 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 88 11 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché à la Ferme à la Chèvrerie des Landes Saint-Sauveur-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-02 par OT FOUGERES