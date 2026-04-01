Marché à la Ferme à la Chèvrerie des Landes Saint-Sauveur-des-Landes
Marché à la Ferme à la Chèvrerie des Landes Saint-Sauveur-des-Landes vendredi 17 avril 2026.
Saint-Sauveur-des-Landes
Marché à la Ferme à la Chèvrerie des Landes
30 Rue de la Salorge Saint-Sauveur-des-Landes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21
Venez découvrir le marché à la ferme à la Chèvrerie des Landes, tous les 3ème vendredis du mois ! .
30 Rue de la Salorge Saint-Sauveur-des-Landes 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 88 11 14
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L’événement Marché à la Ferme à la Chèvrerie des Landes Saint-Sauveur-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-02 par OT FOUGERES