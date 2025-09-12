Marché à la ferme Asencio Asencio Arboriculteur et maraîcher Bourg-lès-Valence
Marché à la ferme Asencio
Asencio Arboriculteur et maraîcher 2249 route de Fouillouse Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
2025-11-14
Ces soirées conviviales, organisées par La Ferme Asencio, réunissent habitants et visiteurs autour de producteurs et artisans locaux, dans une ambiance festive animée par un DJ.
Asencio Arboriculteur et maraîcher 2249 route de Fouillouse Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 49 43 79 asencioarboriculteur@gmail.com
English :
These convivial evenings, organized by La Ferme Asencio, bring locals and visitors together around local producers and craftsmen, in a festive atmosphere enlivened by a DJ.
German :
Diese geselligen Abende, die von La Ferme Asencio organisiert werden, bringen Bewohner und Besucher zusammen, um lokale Produzenten und Handwerker in einer festlichen Atmosphäre zu treffen, die von einem DJ angeheizt wird.
Italiano :
Queste serate conviviali, organizzate da La Ferme Asencio, fanno incontrare i residenti e i visitatori con i produttori e gli artigiani locali, in un’atmosfera di festa con un DJ.
Espanol :
Estas veladas de convivencia, organizadas por La Ferme Asencio, reúnen a vecinos y visitantes con productores y artesanos locales, en un ambiente festivo con DJ.
L’événement Marché à la ferme Asencio Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-14 par Valence Romans Tourisme