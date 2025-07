Marché à la Ferme au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Début : 2025-08-06 16:00:00

2025-08-06

Rendez-vous le 6 août pour notre incontournable Fête à la Ferme !

Comme chaque année, nous vous préparons une soirée 100% festive et conviviale au cœur de notre exploitation.

Nouveauté cette année: la fête sera nocturne et débutera dès 16h.

Au programme

À partir de 16h

Marché nocturne de producteurs et créateurs locaux découvrez une sélection de produits du terroir et d’artisanat, directement des mains de ceux qui les fabriquent.

Animations et jeux pour le bonheur des enfants et des plus grands, diverses animations ludiques seront proposées tout au long de la soirée.

Château gonflable un espace de jeu sécurisé et coloré pour amuser les plus jeunes.

Visites guidées de la ferme plongez dans la vie à la ferme avec des visites commentées, de la maternité porcine jusqu’aux parcs des animaux.

À partir de 20h

Repas champêtre et festif

Côte à l’os d’échine de Porc Noir de Bigorre cuite au brasero, accompagnée de garnitures savoureuses et de douceurs artisanales.

Animation musicale par la banda Bandalida ambiance garantie tout au long de la soirée avec ce groupe festif qui animera les lieux en musique.

Nous avons hâte de vous accueillir pour un moment de bonheur gascon !

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

English :

Join us on August 6 for our annual Fête à la Ferme!

Like every year, we’re preparing a 100% festive and convivial evening in the heart of our farm.

New this year: the party will take place at night, starting at 4pm.

On the program:

From 4pm

Night market of local producers and creators: discover a selection of local products and crafts, direct from the hands of those who make them.

Entertainment and games: for the enjoyment of children and adults alike, a variety of fun activities will be on offer throughout the evening.

Bouncy castle: a safe, colorful play area to entertain the youngest.

Guided tours of the farm: immerse yourself in life on the farm with guided tours, from the pig nursery to the animal pens.

From 8pm:

Festive country-style meal:

Brazier-baked pork loin chop from Porc Noir de Bigorre, with tasty garnishes and home-made sweets.

Musical entertainment by the Bandalida banda: guaranteed atmosphere throughout the evening with this festive group providing musical entertainment.

We look forward to welcoming you to a moment of Gascon bliss!

German :

Wir treffen uns am 6. August zu unserem unumgänglichen Fête à la Ferme!

Wie jedes Jahr bereiten wir Ihnen einen 100% festlichen und geselligen Abend im Herzen unseres Betriebs.

Neu in diesem Jahr ist, dass das Fest nachts stattfindet und ab 16 Uhr beginnt.

Auf dem Programm stehen:

Ab 16 Uhr:

Nachtmarkt mit lokalen Erzeugern und Schöpfern: Entdecken Sie eine Auswahl an regionalen Produkten und Kunsthandwerk, direkt von den Händen derer, die sie herstellen.

Animationen und Spiele: Zur Freude der Kinder und der älteren Kinder werden den ganzen Abend über verschiedene spielerische Animationen angeboten.

Hüpfburg: Ein sicherer und farbenfroher Spielplatz, um die Kleinsten zu unterhalten.

Geführte Touren auf dem Bauernhof: Tauchen Sie ein in das Leben auf dem Bauernhof mit geführten Touren von der Schweinemutterschaft bis zu den Tiergehegen.

Ab 20 Uhr:

Ländliches und festliches Essen

Knochenrippe aus dem Rückgrat des Schwarzen Bigorre-Schweins, im Feuerkorb gegart, mit schmackhaften Beilagen und hausgemachten Süßigkeiten.

Musikalische Unterhaltung durch die Banda Bandalida: Den ganzen Abend über ist Stimmung garantiert, wenn diese festliche Gruppe für musikalische Unterhaltung sorgt.

Wir freuen uns darauf, Sie für einen Moment des Glücks in der Gascogne begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Venite a trovarci il 6 agosto per la nostra imperdibile Fête à la Ferme!

Come ogni anno, stiamo preparando una serata 100% festosa e conviviale nel cuore della nostra fattoria.

Novità di quest’anno: la festa sarà notturna, a partire dalle 16.00.

In programma:

Dalle 16:00:

Mercato notturno di produttori e designer locali: scoprite una selezione di prodotti locali e artigianali, direttamente dalle mani di chi li produce.

Animazione e giochi: per il divertimento di grandi e piccini, una serie di attività ludiche saranno proposte per tutta la serata.

Castello gonfiabile: un’area giochi sicura e colorata per intrattenere i visitatori più piccoli.

Visite guidate alla fattoria: immergetevi nella vita della fattoria con visite guidate, dalla nursery dei maiali ai recinti degli animali.

Dalle ore 20.00:

Pranzo festivo in stile contadino:

Braciola di lombo di maiale con osso di Porc Noir de Bigorre cotta al braciere, servita con gustosi contorni e dolci fatti in casa.

Intrattenimento musicale della Bandalida banda: atmosfera garantita per tutta la serata con questo gruppo festoso che offre intrattenimento musicale.

Non vediamo l’ora di accogliervi in un momento di felicità guascone!

Espanol :

Acompáñenos el 6 de agosto en nuestra ineludible Fête à la Ferme

Como cada año, preparamos una velada 100% festiva y distendida en el corazón de nuestra granja.

Novedad de este año: la fiesta será nocturna, a partir de las 16:00 h.

En el programa:

A partir de las 16.00 h

Mercado nocturno de productores y diseñadores locales: descubra una selección de productos y artesanía locales, directamente de manos de quienes los elaboran.

Entretenimiento y juegos: para el disfrute de niños y adultos, se ofrecerán diversas actividades lúdicas durante toda la velada.

Castillo hinchable: una zona de juegos segura y colorida para entretener a los más pequeños.

Visitas guiadas a la granja: sumérjase en la vida de la granja con las visitas guiadas, desde la guardería de cerdos hasta los corrales de los animales.

A partir de las 20 h:

Comida campestre festiva:

Chuleta de lomo con hueso de Porc Noir de Bigorre a la brasa, acompañada de sabrosas guarniciones y dulces caseros.

Animación musical a cargo de la banda Bandalida: ambiente garantizado durante toda la velada gracias a la animación musical de este grupo festivo.

Estaremos encantados de recibirle en un momento de felicidad gascona

