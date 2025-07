Marché à la ferme Le Petit Mas Aureille

Marché à la ferme Le Petit Mas Aureille samedi 19 juillet 2025.

Marché à la ferme

Samedi 19 juillet 2025 de 19h à 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Le Petit Mas Draille de Barbier Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19 22:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Le Petit Mas à Aureille organise son Marché à la Ferme, le samedi 19 juillet, de 19h à 22h !

Organisé par Le Petit Mas avec Alpilles Miels, Earl SEV Gillet, Les Agneaux de Petite Provence, Le Panorama des Alpilles



Venez nous rejoindre pour notre 1er Marché Nocturne !

Marché Direct Producteurs, moment d’échange et de convivialité sans compter les petites animations pour les bambins !



Petit plateau repas avec la participation de nos exposants et du boucher du village (réservation conseillée) .

Le Petit Mas Draille de Barbier Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 67 57 94

English :

Le Petit Mas in Aureille is holding its Farm Market on Saturday 19 July from 7pm to 10pm!

German :

Le Petit Mas in Aureille veranstaltet am Samstag, den 19. Juli, von 19 bis 22 Uhr seinen Bauernhofmarkt!

Italiano :

Le Petit Mas di Aureille organizza il suo mercato agricolo sabato 19 luglio dalle 19.00 alle 22.00!

Espanol :

Le Petit Mas de Aureille celebra su mercado agrícola el sábado 19 de julio, de 19.00 a 22.00 horas

L’événement Marché à la ferme Aureille a été mis à jour le 2025-07-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles