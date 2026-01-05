Marché à la ferme Aux Pampilles Masevaux-Niederbruck

Marché à la ferme Aux Pampilles

10 rue de l’abattoir Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-12-31 12:30:00

2026-02-01 2026-03-01

Retrouvez des fromages et yaourts de chèvre bio, viandes et charcuteries de porc bio plein air produits et transformés à la ferme. Vous trouverez également de la viande et des fromages de vache, de la volaille, des légumes et une épicerie bio. Visite libre de la ferme pendant les heures d’ouverture du magasin. Retrouvez également la ferme Aux Pampilles au marché hebdomadaire de Masevaux-Niederbruck les mercredis matins.

10 rue de l’abattoir Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 96 50 jerome.elise@hotmail.fr

English :

You’ll find organic goat’s milk cheeses and yoghurts, and free-range organic pork meats and charcuterie produced and processed on the farm. You’ll also find cow meat and cheeses, poultry, vegetables and an organic grocery store. Visit the farm during store opening hours. You’ll also find Aux Pampilles at the weekly market in Masevaux-Niederbruck on Wednesday mornings.

