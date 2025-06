Marché à la ferme – Carves 24 juin 2025 18:00

Dordogne

Marché à la ferme La Boria del Mas Carves Dordogne

Mardi 24 juin Marché à la ferme à partir de 18h à La Boria del Mas à Carves,

Repas périgourdin Tourin saucisses & haricots couennes gateau aux noix 15euros

Contes avec Clément Bouscarel à 20h30

Réservation obligatoire 06 76 74 90 69

La Boria del Mas

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 74 90 69

English : Marché à la ferme

Tuesday June 24: Farm market from 6pm at La Boria del Mas in Carves,

Perigordian meal: Tourin sausages & kidney beans walnut cake 15euros

Storytelling with Clément Bouscarel at 8:30pm

Reservations essential 06 76 74 90 69

German : Marché à la ferme

Dienstag, 24. Juni: Bauernmarkt ab 18 Uhr in La Boria del Mas in Carves,

Mahlzeit aus dem Périgord: Tourin Würstchen & Bohnen couennes Nusskuchen 15euros

Märchen mit Clément Bouscarel um 20:30 Uhr

Reservierung erforderlich 06 76 74 90 69

Italiano :

Martedì 24 giugno: mercato agricolo dalle ore 18.00 presso La Boria del Mas a Carves,

Pasto perigordiano: Tourin salsicce e fagioli torta di noci 15euro

Racconto con Clément Bouscarel alle ore 20.30

Prenotazione obbligatoria 06 76 74 90 69

Espanol : Marché à la ferme

Martes 24 de junio: Mercado agrícola a partir de las 18 h en La Boria del Mas en Carves,

Comida perigordiana: Tourin salchichas y judías tarta de nueces 15euros

Cuentacuentos con Clément Bouscarel a las 20h30

Reserva obligatoria 06 76 74 90 69

