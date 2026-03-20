Marché à la ferme de Chouvigny Lieu dit Péraclos Chouvigny

Marché à la ferme de Chouvigny

Lieu dit Péraclos La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-05-01 2026-11-01

Marché à la ferme. Des plants et légumes, des produits laitiers, pain paysan, artisans, des sourires et d’autres gourmandises locales, dans un cadre sympa et convivial !

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Lieu dit Péraclos La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59 gaecdelalicorne03@gmail.com

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English :

Farm market. Plants and vegetables, dairy products, farmhouse bread, artisans, smiles and other local delicacies, in a fun and friendly setting!

L’événement Marché à la ferme de Chouvigny Chouvigny a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule