Marché à la ferme de La Maiterie EARL de la Maiterie Montholon

Marché à la ferme de La Maiterie

EARL de la Maiterie 6 Rue des Valots Montholon Yonne

Début : 2026-03-27 16:00:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-30

De mars à octobre, tous les derniers vendredi de chaque mois, l’EARL la Maiterie ouvre ses portes aux visiteurs pour un marché de producteurs locaux !

Une quinzaine de producteurs seront présents pour vous faire découvrir leurs produits fermiers, de 16 h 00 à 20 h 00.

La Maiterie proposera ses produits volailles (poulets prêt à cuire), conserves, rillettes, confitures…

Rendez-vous à Villiers-sur-Tholon ! .

EARL de la Maiterie 6 Rue des Valots Montholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 29 26 72

