Marché à la Ferme des 3 Tilleuls

Bléré Indre-et-Loire

Marché hebdomadaire et vente directe à la ferme des 3 tilleuls. Légumes frais, tisanes, sirops, confitures, coffrets cadeaux, herbes aromatique.

Si les jours et horaires d’ouvertures ne correspondent pas à vos contraintes, n’hésitez pas à téléphoner afin de convenir d’un rendez-vous.

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 65 10 75 aline.beauvais37@orange.fr

English :

Weekly market and direct sales at the ferme des 3 tilleuls. Fresh vegetables, herbal teas, syrups, jams, gift boxes, aromatic herbs.

If the opening days and times don’t suit your schedule, please call to make an appointment.

German :

Wochenmarkt und Direktverkauf auf dem Bauernhof « Ferme des 3 tilleuls ». Frisches Gemüse, Kräutertees, Sirup, Marmeladen, Geschenksets, Kräuter.

Wenn die Öffnungstage und -zeiten nicht Ihren Einschränkungen entsprechen, rufen Sie bitte an, um einen Termin zu vereinbaren.

Italiano :

Mercato settimanale e vendita diretta presso la fattoria 3 Tilleuls. Verdure fresche, tisane, sciroppi, marmellate, confezioni regalo, erbe aromatiche.

Se i giorni e gli orari di apertura non vi soddisfano, non esitate a telefonare per fissare un appuntamento.

Espanol :

Mercado semanal y venta directa en la granja de los 3 Tilleuls. Verduras frescas, infusiones, siropes, mermeladas, cajas de regalo, hierbas aromáticas.

Si los días y horarios de apertura no le convienen, no dude en llamar para concertar una cita.

