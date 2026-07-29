Marché à la ferme Goûter et visite de l’exploitation laitière Anik crèmerie paysanne Lamballe-Armor
mercredi 12 août 2026 · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Marché à la ferme Goûter et visite de l’exploitation laitière Anik crèmerie paysanne
Anik Crèmerie Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Tous les mercredis, venez découvrir nos produits à la ferme à Lamballe !
Glaces, riz au lait, chocolat Chaud et autres délices vous attendent dans une ambiance conviviale.
– Goûter sur place chocolat chaud, riz au lait, glace
– Visite de l’exploitation laitière
– Lieu Ferme Anik Crèmerie Paysanne, Les Noës Maroué 22400 Lamballe-Armor
On vous attend nombreux pour partager le goût du vrai !
La Cab’Anne à pains
Ferme de Carcouet (oeufs)
Cidrerie Dretengoule
Onde Sauvage (tisanes)
La grange aux abeilles (miel)
Le Verger Fleuri Plestan (jus)
ANIK Crèmerie Paysanne (glaces) .
Anik Crèmerie Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 62 89 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché à la ferme Goûter et visite de l’exploitation laitière Anik crèmerie paysanne Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Sortie pescatourisme Le Panier Iodé Lamballe-Armor 29 juillet 2026
- Art du mouvement avec la méthode Feldenkrais Lamballe-Armor 30 juillet 2026
- Mon P’tit Café Chasse aux trésors Bretagne Mon P’tit Café Lamballe-Armor 30 juillet 2026
- Jeudis du haras animations et spectacles Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 30 juillet 2026
- Chasse au trésor Bretagne Le Mystère des crêpes disparues Mon P’tit Café Lamballe-Armor 30 juillet 2026