Marché à la Ferme Juigné-sur-Sarthe

La Jaluère Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

La Jaluère fête ses 31 ans !

Pour cette 31ème édition de notre marché à la ferme, venez vivre une journée unique le dimanche 10 août de 10h à 17h !

Rencontrez les producteurs et artisans, dégustez leurs spécialités et découvrez leur savoir-faire.

Profitez-en pour visiter notre élevage de porcs et de vaches Limousines.

Notre magasin sera également ouvert pour régaler vos papilles avec notre charcuterie 100% artisanale.

Et cette année, l’art s’invite à la ferme street art, démonstrations de peinture sur toile… un vrai festival de couleurs et de créativité !

Ambiance chaleureuse garantie, une journée à partager en famille ou entre amis! .

La Jaluère Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 80 96 lajaluere@gmail.com

