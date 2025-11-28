Marché à la ferme Les Prés d’Artemare Ferme Les Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle

Marché à la ferme Les Prés d’Artemare

Ferme Les Prés d’Artemare 308 impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Du 01 février au 31 décembre, tous les vendredis soirs de 16h à 19h, retrouvez à la ferme Les Prés d’Artemare de nombreux producteurs locaux fruits et légumes, gâteaux, produits laitiers, porc des chaumières, confitures, volailles, oeufs, …

Entrée libre. .

Ferme Les Prés d’Artemare 308 impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 90 36

