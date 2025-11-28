Marché à la ferme Les Prés d’Artemare Ferme Les Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle
Marché à la ferme Les Prés d’Artemare Ferme Les Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle vendredi 28 novembre 2025.
Marché à la ferme Les Prés d’Artemare
Ferme Les Prés d’Artemare 308 impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 19:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Du 01 février au 31 décembre, tous les vendredis soirs de 16h à 19h, retrouvez à la ferme Les Prés d’Artemare de nombreux producteurs locaux fruits et légumes, gâteaux, produits laitiers, porc des chaumières, confitures, volailles, oeufs, …
Entrée libre. .
Ferme Les Prés d’Artemare 308 impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 90 36
English : Marché à la ferme Les Prés d’Artemare
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché à la ferme Les Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre