Marché à la ferme Ferme de Neuftables Luthenay-Uxeloup

Luthenay-Uxeloup

Marché à la ferme

Ferme de Neuftables Domaine de Neuftables Luthenay-Uxeloup Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Depuis près de 25 ans, cet événement incontournable fait vivre le savoir-faire local dans une ambiance conviviale et authentique. Chaque année, le temps d’un week-end, notre corps de ferme accueille un marché de producteurs locaux, mettant à l’honneur des produits de qualité et des rencontres chaleureuses.

Les stands seront ouverts samedi et dimanche de 10h à 18h. Côté gourmandise, une restauration est proposée les deux midis ainsi que le samedi soir (réservation conseillée pour les groupes).

Moment fort du week-end le concert gratuit du samedi soir, qui accueillera cette année le groupe de reprises rock des années 60 à 80, Tumbling Dice, bien connu des scènes bourbonnaises.

Les familles ne sont pas en reste avec des balades à poney pour les enfants, tandis que le bar restera ouvert tout au long de l’événement.

Un rendez-vous festif et authentique à ne pas manquer ! .

Ferme de Neuftables Domaine de Neuftables Luthenay-Uxeloup 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 13 26 jeanlucgoulinet@gmail.com

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English : Marché à la ferme

L’événement Marché à la ferme Luthenay-Uxeloup a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours