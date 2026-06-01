Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché à la Ferme, Pont-Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit

Marché à la Ferme, Pont-Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit

Marché à la Ferme, Pont-Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit samedi 6 juin 2026.

Lieu : Pont-Saint-Esprit

Adresse : 2410 chemin de Beauchamp 30130 Pont Saint Esprit

Ville : 30130 Pont-Saint-Esprit

Département : Gard

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Marché à la Ferme 6 et 7 juin Pont-Saint-Esprit Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite d’exploitation et vente de Cerises et Abricots, de jus de fruit et des produits locaux

Pont-Saint-Esprit 2410 chemin de Beauchamp 30130 Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie
Porte Ouverte à la Ferme fruits Ferme

JULLIEN Francine