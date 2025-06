Marché à la ferme Saint-Jeures 21 juin 2025 09:00

Haute-Loire

Marché à la ferme Le Fromental Saint-Jeures Haute-Loire

Début : Samedi 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-08-30 18:30:00

2025-06-21

La ferme Fol’Avoine, située près du barrage de Lavalette, organise des portes ouvertes le samedi 21 juin avec des visites de l’exploitation, dégustations et un marché de producteurs, de 9 heures à 18 h 30.

Le Fromental

Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 96 55 36 commande.folavoine@gmail.com

English :

The Fol’Avoine farm, located near the Lavalette dam, is organizing an open house on Saturday June 21, with tours of the farm, tastings and a farmers’ market, from 9 am to 6:30 pm.

German :

Der Bauernhof Fol’Avoine in der Nähe des Staudamms von Lavalette veranstaltet am Samstag, den 21. Juni, einen Tag der offenen Tür mit Betriebsbesichtigungen, Verkostungen und einem Bauernmarkt von 9.00 bis 18.30 Uhr.

Italiano :

L’azienda agricola Fol’Avoine, situata nei pressi della diga di Lavalette, organizza un’apertura straordinaria sabato 21 giugno, con visite all’azienda, degustazioni e un mercato agricolo, dalle 9.00 alle 18.30.

Espanol :

La granja Fol’Avoine, situada cerca de la presa de Lavalette, organiza el sábado 21 de junio una jornada de puertas abiertas, con visitas a la granja, degustaciones y un mercado agrícola, de 9.00 a 18.30 h.

