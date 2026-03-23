Marché à la ferme La clef des Sables Saint-Lattier

Marché à la ferme

La clef des Sables 5 chemin Les Pillots Saint-Lattier Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 17:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Ouverture de la buvette et de la restauration lors du marché hebdomadaire du jeudi aux Sablières. Venez goûter nos frites et sorbets maisons ou boire un verre ! Et retrouvez les produits de la ferme pain, légume, noix, conserve, sorbet, tisane, œuf…

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La clef des Sables 5 chemin Les Pillots Saint-Lattier 38840 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 98 81 05

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English :

Opening of the refreshment stall and catering during the weekly Thursday market at Les Sablières. Come and taste our homemade French fries and sorbets or have a drink! You’ll also find farm produce: bread, vegetables, nuts, preserves, sorbets, herbal teas, eggs?

L’événement Marché à la ferme Saint-Lattier a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère