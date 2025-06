Marché à la Ferme Les Mas Vitrac 4 juillet 2025 14:00

Puy-de-Dôme

Marché à la Ferme Les Mas Ferme Batisse Vitrac Puy-de-Dôme

Début : Vendredi 2025-07-04 14:00:00

fin : 2025-09-12 19:00:00

2025-07-04

2025-08-01

2025-09-12

2025-10-10

2025-11-07

2025-12-05

À la ferme Batisse on produit avec un lait de qualité des yaourts, crèmes dessert, fromage blanc et du riz au lait. Nous invitons une fois par mois d’autres producteurs et artisans chez nous pour que vous puissiez acheter en direct leurs produits.

Les Mas Ferme Batisse

Vitrac 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 79 97 25 fermebatisse@orange.fr

English :

The Batisse farm uses quality milk to produce yoghurts, dessert creams, fromage frais and rice pudding. Once a month, we invite other producers and craftsmen to our farm so you can buy their products directly.

German :

Auf dem Bauernhof Batisse werden aus hochwertiger Milch Joghurt, Dessertcremes, Quark und Milchreis hergestellt. Einmal im Monat laden wir andere Erzeuger und Handwerker zu uns ein, damit Sie deren Produkte direkt kaufen können.

Italiano :

La fattoria Batisse utilizza latte di qualità per produrre yogurt, dessert alla crema, fromage frais e budino di riso. Una volta al mese invitiamo altri produttori e artigiani presso la nostra fattoria, in modo che possiate acquistare direttamente i loro prodotti.

Espanol :

La granja Batisse utiliza leche de calidad para producir yogures, postres de nata, queso fresco y arroz con leche. Una vez al mes invitamos a nuestra granja a otros productores y artesanos para que pueda comprar directamente sus productos.

