Marche à la journée Odile en bonne santé Docelles

Odile en bonne santé 22 rue de la patience Docelles Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-09-28 2025-11-09 2025-12-14

La marche à la journée est un événement organisé par l’association Odile en bonne santé, basée à Docelles. Il s’agit d’une randonnée pédestre d’une durée de 4 à 5h environ, avec du dénivelé en fonction du parcours.

Les marches sont accessibles à tout public après avoir pris une licence à la Fédération Française de Randonnée Pédestre auprès de l’association (40€ par an).Tout public

Odile en bonne santé 22 rue de la patience Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 12 84 62 76

English :

The all-day walk is an event organized by the Docelles-based association Odile en bonne santé. The walk lasts around 4 to 5 hours, with a gradient depending on the route.

The walks are open to the general public once you have taken out a Fédération Française de Randonnée Pédestre license with the association (40? per year).

German :

Die Tageswanderung ist eine Veranstaltung, die von dem in Docelles ansässigen Verein Odile en bonne santé organisiert wird. Es handelt sich um eine Wanderung mit einer Dauer von etwa 4 bis 5 Stunden, wobei je nach Strecke Höhenunterschiede zu bewältigen sind.

Die Wanderungen sind für alle zugänglich, die eine Lizenz der Fédération Française de Randonnée Pédestre bei der Vereinigung erworben haben (40? pro Jahr).

Italiano :

La camminata di un’intera giornata è un evento organizzato dall’associazione Odile en bonne santé, con sede a Docelles. Le passeggiate durano dalle 4 alle 5 ore circa, con alcune pendenze a seconda del percorso.

Le passeggiate sono aperte a tutti, a condizione di essere in possesso di una licenza della Fédération Française de Randonnée Pédestre (associazione francese di escursionismo), che costa 40 euro all’anno.

Espanol :

La marcha de un día es un evento organizado por la asociación Odile en bonne santé, con sede en Docelles. Los paseos duran entre 4 y 5 horas, con algunos desniveles según el recorrido.

Los paseos están abiertos a todos, siempre que se disponga de una licencia de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (Asociación Francesa de Senderismo), que cuesta 40 euros al año.

