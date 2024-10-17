Marché à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac
Marché à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac jeudi 17 octobre 2024.
Marché à Lacapelle-Cabanac
Bourg Lacapelle-Cabanac Lot
Début : 2024-10-17 17:00:00
fin : 2025-11-06 20:00:00
2024-10-17 2024-10-21 2024-10-24 2024-10-28 2024-10-31 2024-11-04 2024-11-07 2024-11-11 2024-11-14 2024-11-18 2024-11-21 2024-11-25 2024-11-28 2024-12-02 2024-12-05 2024-12-09 2024-12-12 2024-12-16 2024-12-19 2024-12-23
Petit marché de producteurs bio & locaux. Entre 3 et 7 exposants.
Tous les lundis et jeudis de 17h à 20h sur la place à côté du fournil.
Pains, Brioches, Légumes, graines germées, œufs, charcuterie, vins, fromages, huiles essentielles, tisanes, etc. !
Bourg Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 5 65 24 63 76
English :
Small market of organic & local producers. Between 3 and 7 exhibitors.
Every Monday and Thursday from 5pm to 8pm on the square next to the bakery.
Breads, buns, vegetables, sprouted seeds, eggs, charcuterie, wines, cheeses, essential oils, herbal teas, etc.!
German :
Kleiner Markt mit biologischen & lokalen Produzenten. Zwischen 3 und 7 Ausstellern.
Jeden Montag und Donnerstag von 17:00 bis 20:00 Uhr auf dem Platz neben der Backstube.
Brot, Brioches, Gemüse, gekeimte Samen, Eier, Wurstwaren, Weine, Käse, ätherische Öle, Kräutertees usw.!
Italiano :
Piccolo mercato di produttori biologici e locali. Da 3 a 7 espositori.
Ogni lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00 nella piazza accanto al panificio.
Pane, focacce, verdure, semi germogliati, uova, salumi, vini, formaggi, oli essenziali, tisane, ecc
Espanol :
Pequeño mercado de productores ecológicos y locales. Entre 3 y 7 expositores.
Todos los lunes y jueves de 17:00 a 20:00 en la plaza junto a la panadería.
¡Pan, bollos, verduras, semillas germinadas, huevos, embutidos, vinos, quesos, aceites esenciales, infusiones, etc.!
L’événement Marché à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2025-07-31 par OT CVL Vignoble