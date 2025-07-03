Marché à Lanteuil Lanteuil
Marché à Lanteuil
place de la mairie Lanteuil Corrèze
Début : 2025-07-03
fin : 2025-11-27
2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13
Marché hebdomadaire des producteurs sous la halle
Food truck sur place .
place de la mairie Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 51 14
