Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche à Lhor Lhor

Marche à Lhor Lhor dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Rue du haras

Ville : 57670 Lhor

Département : Moselle

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 2 Tarif enfant

Lhor

Marche à Lhor

Rue du haras Lhor Moselle

Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Marche à Lhor organisée par le comité des fêtes 2 parcours de 6 et 12 km.Tout public
2  .

Rue du haras Lhor 57670 Moselle Grand Est +33 6 07 41 44 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lhor walk organized by the Comité des fêtes: 2 routes of 6 and 12 km.

L’événement Marche à Lhor Lhor a été mis à jour le 2026-05-13 par OT DU PAYS SAULNOIS