Lhor

Marche à Lhor

Rue du haras Lhor Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Marche à Lhor organisée par le comité des fêtes 2 parcours de 6 et 12 km.Tout public

2 .

Rue du haras Lhor 57670 Moselle Grand Est +33 6 07 41 44 07

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English :

Lhor walk organized by the Comité des fêtes: 2 routes of 6 and 12 km.

L’événement Marche à Lhor Lhor a été mis à jour le 2026-05-13 par OT DU PAYS SAULNOIS