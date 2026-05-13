Marche à Lhor Lhor
Marche à Lhor Lhor dimanche 13 septembre 2026.
Lhor
Marche à Lhor
Rue du haras Lhor Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Marche à Lhor organisée par le comité des fêtes 2 parcours de 6 et 12 km.Tout public
2 .
Rue du haras Lhor 57670 Moselle Grand Est +33 6 07 41 44 07
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English :
Lhor walk organized by the Comité des fêtes: 2 routes of 6 and 12 km.
L’événement Marche à Lhor Lhor a été mis à jour le 2026-05-13 par OT DU PAYS SAULNOIS