Marché à Magnac-Bourg

Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12 2027-01-09 2027-02-13

Le 2ème samedi du mois, Place Donnet 7h à 13h. Tous les dimanches matins sur la place Donnet fruits et légumes et productrice de viande Limousine (volailles, veaux de lait, porcs, agneaux..). .

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 28 mairie.magnac-bourg@wanadoo.fr

