Marche à Moncontour Moncontour

Moncontour Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Bien Vivre à Saint-Chartres vous propose
Rendez-vous à 13h445 au parking du Donjon de Moncontour pour un départ à 14h
Marche de 7 km environ, possibilité d’une boucle, les sentiers des lavoirs et de la Dive
Visite du Donjon de Moncontour gratuite
Pause à mi-parcours
Retour au parking pour le pot de l’amitié
N’oubliez pas votre gobelet .
Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 90 70
