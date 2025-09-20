Marche à Moncontour Moncontour

Bien Vivre à Saint-Chartres vous propose

Rendez-vous à 13h445 au parking du Donjon de Moncontour pour un départ à 14h

Marche de 7 km environ, possibilité d’une boucle, les sentiers des lavoirs et de la Dive

Visite du Donjon de Moncontour gratuite

Pause à mi-parcours

Retour au parking pour le pot de l’amitié

N’oubliez pas votre gobelet .

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 90 70

