Marche à petits pas Centre SocioCulturel du Mellois Melle
Marche à petits pas Centre SocioCulturel du Mellois Melle mercredi 26 novembre 2025.
Marche à petits pas
Centre SocioCulturel du Mellois 8 place René Groussard Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2025-11-26
Vous avez envie de marcher un peu. Vous marchez tranquillement. Peut-être avez-vous une canne ou des douleurs qui vous ralentissent ?
Venez marcher 1h à petits pas avec le CSC ! .
Centre SocioCulturel du Mellois 8 place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05
English : Marche à petits pas
German : Marche à petits pas
Italiano :
Espanol : Marche à petits pas
L’événement Marche à petits pas Melle a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pays Mellois