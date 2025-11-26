Marche à petits pas Centre SocioCulturel du Mellois Melle

Marche à petits pas

Centre SocioCulturel du Mellois 8 place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-26

fin : 2026-05-28

Vous avez envie de marcher un peu. Vous marchez tranquillement. Peut-être avez-vous une canne ou des douleurs qui vous ralentissent ?

Venez marcher 1h à petits pas avec le CSC ! .

+33 5 49 29 04 05

