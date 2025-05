Marche à pied – CAMPISTROUS Campistrous, 8 juin 2025 09:00, Campistrous.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Le comité des Fêtes de Campistrous propose 3 marches 5km, 10km et 20km

Après la course le Comité des Fêtes propose un plateau repas à 12€

Inscriptions auprès d’Aurélie au 06 66 39 65 35 ou Isabelle au 06 63 34 56 86.

Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 34 56 86

English :

The Comité des Fêtes de Campistrous offers 3 walks: 5km, 10km and 20km

After the race, the Comité des Fêtes is offering a tray lunch at 12?

To register, contact Aurélie on 06 66 39 65 35 or Isabelle on 06 63 34 56 86.

German :

Das Festkomitee von Campistrous bietet 3 Wanderungen an: 5km, 10km und 20km

Nach dem Lauf bietet das Festkomitee eine Mahlzeit für 12 Euro an

Anmeldungen bei Aurélie unter 06 66 39 65 35 oder Isabelle unter 06 63 34 56 86.

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Campistrous propone 3 passeggiate: 5 km, 10 km e 20 km

Dopo la gara, il Comitato delle Feste servirà un pranzo al sacco alle 12?

Per iscriversi, contattare Aurélie allo 06 66 39 65 35 o Isabelle allo 06 63 34 56 86.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Campistrous propone 3 marchas: 5 km, 10 km y 20 km

Después de la carrera, el Comité des Fêtes servirá una bandeja de almuerzo a las 12h

Para inscribirse, póngase en contacto con Aurélie en el 06 66 39 65 35 o con Isabelle en el 06 63 34 56 86.

L’événement Marche à pied Campistrous a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65