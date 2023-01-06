Marché « À Portée de Panier », À Portée de Panier, Le Grand-Lucé

Informations pratiques

Marché « À Portée de Panier » Samedi 10 octobre, 09h00 À Portée de Panier Sarthe

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

À Portée de Panier :

Marché de producteurs & Artisans au Grand-Lucé, Sarthe (72).

Créé par Anaïs Dugué et Ulysse Le Guillerm, apiculteurs sous le nom de « Rêve d’Abeilles »

Le Marché a lieu tous les samedis de 9h à 12h30. À l’occasion de l’Api’week, nous proposerons, samedi 10 octobre, le thème de l’apiculture, avec au programme :

• Dégustation des miels Rêve d’Abeilles

• Recettes à base de miels et produits du marché

• Espace photo : enfilez la combinaison d’apiculteur

• Panier garnis de produits de la ruche à gagner

Sur place également : volaille, porc, fromages, légumes, pains et autres délicieux produits d’artisanat local.

À Portée de Panier

3 Z.A De La Prairie 72150 Le Grand-Lucé

api.dugue72@gmail.com – 06.01.23.42.70

À Portée de Panier 3 Rue de La Prairie 72150 Le Grand-Lucé Le Grand-Lucé 72150 Sarthe Pays de La Loire [{« type »: « email », « value »: « api.dugue72@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.01.23.42.70 »}] [{« link »: « mailto:api.dugue72@gmail.com »}]

Rendez-vous dans la Sarthe pour un marché de producteurs & artisans locaux. Au programme : dégustation de miels, recettes à base de miels, espace photo, panier garnis de produits de la ruche à gagner.

DUGUÉ Anaïs