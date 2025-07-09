Marché à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie
Marché à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie mercredi 9 juillet 2025.
Marché à Saint-Cirq Lapopie
côté aire de camping-car Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-09 17:00:00
fin : 2025-07-30 21:00:00
Date(s) :
2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27
Marché organisé par la commune au bord du lot à la plage de Saint-Cirq-Lapopie (côté aire de camping-car).
Parking gratuit à proximité de la plage.
Marché organisé par la commune au bord du lot à la plage de Saint-Cirq-Lapopie (côté aire de camping-car).
Parking gratuit à proximité de la plage. .
côté aire de camping-car Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14
English :
Market organized by the commune on the banks of the Lot at the Saint-Cirq-Lapopie beach (next to the camper van park).
Free parking near the beach.
German :
Von der Gemeinde organisierter Markt am Ufer des Lot am Strand von Saint-Cirq-Lapopie (auf der Seite des Wohnmobilstellplatzes).
Kostenlose Parkplätze in der Nähe des Strandes.
Italiano :
Mercato organizzato dal comune sulle rive del Lot presso la spiaggia di Saint-Cirq-Lapopie (vicino al parcheggio dei camper).
Parcheggio gratuito vicino alla spiaggia.
Espanol :
Mercado organizado por el municipio a orillas del Lot en la playa de Saint-Cirq-Lapopie (junto al aparcamiento de autocaravanas).
Aparcamiento gratuito cerca de la playa.
L’événement Marché à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cahors Vallée du Lot