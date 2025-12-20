Marché à Saint Genest Sur Roselle

le bourg Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17

Tous les dimanches matin. Le 3ème dimanche du mois Grand Marché avec plus de producteurs et commerçants et également une buvette et/ou animation tenue par une association. Toute l’année. .

le bourg Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché à Saint Genest Sur Roselle

L’événement Marché à Saint Genest Sur Roselle Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne