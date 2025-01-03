Marché à Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air
Marché à Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air vendredi 3 janvier 2025.
Marché à Saint-Germain-du-Bel-Air
Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot
Début : 2025-01-03 08:00:00
fin : 2025-07-18 12:00:00
2025-01-03 2025-01-10 2025-01-17 2025-01-24 2025-01-31 2025-02-07 2025-02-14 2025-02-21 2025-02-28 2025-03-07 2025-03-14 2025-03-21 2025-03-28 2025-04-04 2025-04-11 2025-04-18 2025-04-25 2025-05-02 2025-05-09 2025-05-16
Le rendez-vous du vendredi pour préparer ses petits plats de début de week-end avec des produits frais et de saison.
Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air 46300 Lot Occitanie +33 5 65 31 02 12
English :
The appointment of Friday to prepare its small dishes of beginning of weekend with fresh and seasonal products.
German :
Der Freitagstermin, um seine kleinen Gerichte für den Beginn des Wochenendes mit frischen, saisonalen Produkten zuzubereiten.
Italiano :
L’appuntamento del venerdì per preparare i pasti del fine settimana con prodotti freschi e di stagione.
Espanol :
La cita del viernes para preparar sus comidas del fin de semana con productos frescos y de temporada.
L’événement Marché à Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Gourdon