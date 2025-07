Marché à Saint Germain les Belles Saint-Germain-les-Belles

Marché à Saint Germain les Belles Saint-Germain-les-Belles samedi 12 juillet 2025.

Marché à Saint Germain les Belles

Champ de foire Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2026-01-03 2026-01-17

Marché tous les 1er et 3ème samedi du mois. Place du champ de foire . Producteurs locaux, créateurs et artisans vous proposeront viande, oeufs, légumes, plats cuisinés ou encore créations textiles, produits cosmétiques et bijoux pour remplir à loisirs votre cabas! .

Champ de foire Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

English : Marché à Saint Germain les Belles

German : Marché à Saint Germain les Belles

Italiano :

Espanol : Marché à Saint Germain les Belles

L’événement Marché à Saint Germain les Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Briance Sud Haute-Vienne