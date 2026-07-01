Marche active, Le Millepattes, Servon
dimanche 26 juillet 2026 · Le Millepattes · Servon
Informations pratiques
Marche active Dimanche 26 juillet, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 7,6 km – Dénivelé : 75 m
Responsable : Jean Marc 06 60 36 24 56
ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2620919-servon–r-20-7×60-km-chateau-choignyx-santeny–sentes/ »}]
étangs domaine de Santeny
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