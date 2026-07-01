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Marche active, Le Millepattes, Servon

dimanche 26 juillet 2026 · Le Millepattes · Servon

Marche active, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Le Millepattes
Adresse
15 rue de la Poste - 77170 Servon
Ville
77170 Servon
Département
France métropolitaine

Marche active Dimanche 26 juillet, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 7,6 km – Dénivelé : 75 m
Responsable : Jean Marc 06 60 36 24 56

ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2620919-servon–r-20-7×60-km-chateau-choignyx-santeny–sentes/ »}]
étangs domaine de Santeny

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