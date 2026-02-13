Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active Dimanche 15 février, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T10:00:00+01:00 – 2026-02-15T11:30:00+01:00
Fin : 2026-02-15T10:00:00+01:00 – 2026-02-15T11:30:00+01:00

Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 7,9 km – Dénivelé : 72 m
Responsable : J, Marc 06 60 36 24 56

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2617188-servon–r-15–8×0-km-autour-de-mairie-servon-xpluiex/ »}]
Autour de mairie Servon