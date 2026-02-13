Marche active, Le Millepattes, Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon dimanche 15 février 2026.
Marche active Dimanche 15 février, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T10:00:00+01:00 – 2026-02-15T11:30:00+01:00
Fin : 2026-02-15T10:00:00+01:00 – 2026-02-15T11:30:00+01:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 7,9 km – Dénivelé : 72 m
Responsable : J, Marc 06 60 36 24 56
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine
Autour de mairie Servon