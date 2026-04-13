Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active Dimanche 19 avril, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 8,4 km – Dénivelé : 87 m

Responsable : Guenièvre 06 82 29 46 77

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2610575-servon–r-07-8×58-km-servon-x-le-parc/ »}]

Parc Lesigny domaine de Santeny bas de Choigny