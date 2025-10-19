MARCHE AFGHANE Saint-Mars-du-Désert

MARCHE AFGHANE Saint-Mars-du-Désert dimanche 19 octobre 2025.

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

Initiation à la marche Afghane
Marche rythmée pour mieux oxygéner son corps et apaiser son esprit.
Départ de la Gare
Inscription Sandrine Regnard 07 62 26 07 38 ou sregnard@sfr.fr
Ateliers organisé par l’association Tiers Lieu   .

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr

English :

Introduction to Afghani walking

German :

Einführung in den afghanischen Marsch

Italiano :

Introduzione alla camminata afgana

Espanol :

Introducción a la marcha afgana

L’événement MARCHE AFGHANE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-10-09 par Pays Erdre Canal Forêt