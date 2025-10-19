MARCHE AFGHANE Saint-Mars-du-Désert
MARCHE AFGHANE Saint-Mars-du-Désert dimanche 19 octobre 2025.
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
2025-10-19
Initiation à la marche Afghane
Marche rythmée pour mieux oxygéner son corps et apaiser son esprit.
Départ de la Gare
Inscription Sandrine Regnard 07 62 26 07 38 ou sregnard@sfr.fr
Ateliers organisé par l’association Tiers Lieu .
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr
English :
Introduction to Afghani walking
German :
Einführung in den afghanischen Marsch
Italiano :
Introduzione alla camminata afgana
Espanol :
Introducción a la marcha afgana
