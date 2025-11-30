Marche AFM TELETHON

Bréhain Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 08:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Dans le cadre de l’AFMTELETHON, le SIVOM de Neufchère, organise une marche.

2 circuits un de 11,4km et l’autre de 14km.

Départs libres de la salle communale à partir de 8h30

Repas sur réservation à partir de midi.Tout public

.

Bréhain 57340 Moselle Grand Est +33 6 51 21 06 09

English :

As part of AFMTELETHON, the SIVOM de Neufchère is organizing a walk.

2 circuits: one of 11.4km and the other of 14km.

Free departures from the Salle Communale from 8:30 a.m

Lunch on reservation from midday.

L’événement Marche AFM TELETHON Bréhain a été mis à jour le 2025-11-26 par OT DU PAYS SAULNOIS