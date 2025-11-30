Marche AFM TELETHON Bréhain
Marche AFM TELETHON Bréhain dimanche 30 novembre 2025.
Marche AFM TELETHON
Bréhain Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 08:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Dans le cadre de l’AFMTELETHON, le SIVOM de Neufchère, organise une marche.
2 circuits un de 11,4km et l’autre de 14km.
Départs libres de la salle communale à partir de 8h30
Repas sur réservation à partir de midi.Tout public
Bréhain 57340 Moselle Grand Est +33 6 51 21 06 09
English :
As part of AFMTELETHON, the SIVOM de Neufchère is organizing a walk.
2 circuits: one of 11.4km and the other of 14km.
Free departures from the Salle Communale from 8:30 a.m
Lunch on reservation from midday.
