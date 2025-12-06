Marche AFM-Téléthon Ussel-d’Allier

Marche AFM-Téléthon

Parcours de 25 km au départ d’Ussel d’Allier. Repas Pot au Feu dès 19h à la salle des fêtes. Organisé par les communes d’Etroussat, Fourilles, Saint-Germain-de-Salles et Ussel d’Allier.

Départ de la Salle des fêtes d’Ussel d’Allier Ussel-d’Allier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 29 63 37

English:

25 km route from Ussel d’Allier. Pot au Feu meal from 7pm at the salle des fêtes. Organized by the communes of Etroussat, Fourilles, Saint-Germain-de-Salles and Ussel d’Allier.

German:

25 km lange Strecke ab Ussel d’Allier. Repas Pot au Feu ab 19 Uhr im Festsaal. Organisiert von den Gemeinden Etroussat, Fourilles, Saint-Germain-de-Salles und Ussel d’Allier.

Italiano:

Percorso di 25 km da Ussel d’Allier. Cena Pot au Feu alle 19.00 nella sala del villaggio. Organizzato dai comuni di Etroussat, Fourilles, Saint-Germain-de-Salles e Ussel d’Allier.

Espanol:

Ruta de 25 km desde Ussel d’Allier. Comida Pot au Feu a las 19.00 h en el salón del pueblo. Organizada por los municipios de Etroussat, Fourilles, Saint-Germain-de-Salles y Ussel d’Allier.

