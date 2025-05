Marché Africain au BONN’ART CAFÉ – Ancienne école Bonnes, 21 mai 2025 07:00, Bonnes.

Charente

Marché Africain au BONN’ART CAFÉ Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21

fin : 2025-05-21 17:00:00

Date(s) :

2025-05-21

Mercredi 21 mai à partir de 17h au Bonn’Art Café Marché africain dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Artisanat, littérature, food truck… et la librairie présente pour l’occasion. Entrée libre.

.

Ancienne école 2 Place de la mairie

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Marché Africain au BONN’ART CAFÉ

Wednesday May 21 from 5pm at Bonn’Art Café: African market to commemorate the abolition of slavery. Crafts, literature, food trucks… and the bookshop present for the occasion. Free admission.

German : Marché Africain au BONN’ART CAFÉ

Mittwoch, 21. Mai, ab 17 Uhr im Bonn?Art Café: Afrikanischer Markt im Rahmen des Gedenkens an die Abschaffung der Sklaverei. Kunsthandwerk, Literatur, Foodtrucks? und die Buchhandlung, die zu diesem Anlass anwesend ist. Freier Eintritt.

Italiano : Marché Africain au BONN’ART CAFÉ

Mercoledì 21 maggio dalle 17.00 all’Art Café di Bonn: mercato africano per commemorare l’abolizione della schiavitù. Artigianato, letteratura, food truck e la libreria a disposizione per l’occasione. Ingresso libero.

Espanol : Marché Africain au BONN’ART CAFÉ

Miércoles 21 de mayo a partir de las 17.00 h en el Art Café de Bonn: mercado africano para conmemorar la abolición de la esclavitud. Artesanía, literatura, food truck… y la librería presentes para la ocasión. Entrada gratuita.

L’événement Marché Africain au BONN’ART CAFÉ Bonnes a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente