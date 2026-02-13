Marché Agritonus Route de la Garenne Juillé

Marché Agritonus

Route de la Garenne GAEC de l’Ouche à Vigné Juillé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Vente de produits fermiers, Artisanat local

.

Route de la Garenne GAEC de l’Ouche à Vigné Juillé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 50 92 42 gaecdeloucheavigne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farm produce sales, Local crafts

L’événement Marché Agritonus Juillé a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente