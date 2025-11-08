Marché Agritonus Les Manibeaux Poursac

Marché Agritonus Les Manibeaux Poursac samedi 8 novembre 2025.

Marché Agritonus

Les Manibeaux GAEC de l’Argentor Poursac Charente

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Vente de produits fermiers

Artisanat local

Les Manibeaux GAEC de l’Argentor Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 28 29 97

English :

Farm products for sale

Local crafts

German :

Verkauf von Produkten vom Bauernhof

Lokales Kunsthandwerk

Italiano :

Vendita di prodotti agricoli

Artigianato locale

Espanol :

Venta de productos agrícolas

Artesanía local

L’événement Marché Agritonus Poursac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente