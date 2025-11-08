Marché Agritonus Les Manibeaux Poursac
Marché Agritonus Les Manibeaux Poursac samedi 8 novembre 2025.
Marché Agritonus
Les Manibeaux GAEC de l’Argentor Poursac Charente
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08
Vente de produits fermiers
Artisanat local
Les Manibeaux GAEC de l’Argentor Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 28 29 97
English :
Farm products for sale
Local crafts
German :
Verkauf von Produkten vom Bauernhof
Lokales Kunsthandwerk
Italiano :
Vendita di prodotti agricoli
Artigianato locale
Espanol :
Venta de productos agrícolas
Artesanía local
