Marché Agritonus Les Manibeaux Poursac

Marché Agritonus Les Manibeaux Poursac samedi 8 novembre 2025.

Marché Agritonus

Les Manibeaux GAEC de l’Argentor Poursac Charente

Tarif : – –

Date :
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :
2025-11-08

Vente de produits fermiers
Artisanat local
Les Manibeaux GAEC de l’Argentor Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 28 29 97 

English :

Farm products for sale
Local crafts

German :

Verkauf von Produkten vom Bauernhof
Lokales Kunsthandwerk

Italiano :

Vendita di prodotti agricoli
Artigianato locale

Espanol :

Venta de productos agrícolas
Artesanía local

