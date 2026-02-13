Marché Agritonus Poursac

Marché Agritonus

Les Manibeaux Poursac Charente

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Vente de produits fermiers, Artisanat local

Les Manibeaux Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 28 29 97 sybeda@wanadoo.fr

English :

Farm produce sales, Local crafts

