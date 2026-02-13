Marché Agritonus Chez Franck Galoger Saint-Ciers-sur-Bonnieure

Marché Agritonus

Chez Franck Galoger 5 route du petit Mairat Saint-Ciers-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Vente de produits fermiers, Artisanat local

.

Chez Franck Galoger 5 route du petit Mairat Saint-Ciers-sur-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 54 52 franck.galoger@gmail.com

English :

Farm produce sales, Local crafts

