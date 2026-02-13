Marché Agritonus Chez Franck Galoger Saint-Ciers-sur-Bonnieure
Marché Agritonus Chez Franck Galoger Saint-Ciers-sur-Bonnieure samedi 10 octobre 2026.
Marché Agritonus
Chez Franck Galoger 5 route du petit Mairat Saint-Ciers-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Vente de produits fermiers, Artisanat local
.
Chez Franck Galoger 5 route du petit Mairat Saint-Ciers-sur-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 54 52 franck.galoger@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Farm produce sales, Local crafts
L’événement Marché Agritonus Saint-Ciers-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente