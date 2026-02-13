Marché Agritonus Chez Daniel Pécot Taizé-Aizie
Marché Agritonus Chez Daniel Pécot Taizé-Aizie samedi 12 septembre 2026.
Marché Agritonus
Chez Daniel Pécot Boistillet Taizé-Aizie Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Vente de produits fermiers, Artisanat local
.
Chez Daniel Pécot Boistillet Taizé-Aizie 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 63 66 87 danielpecot@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Farm produce sales, Local crafts
L’événement Marché Agritonus Taizé-Aizie a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente