Marché Agritonus Le Breuil Verdille

Marché Agritonus

Le Breuil EARL Roland Vilneau Verdille Charente

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Vente de produits fermiers

Artisanat local

Le Breuil EARL Roland Vilneau Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 03 88

English :

Farm products for sale

Local crafts

German :

Verkauf von Produkten vom Bauernhof

Lokales Kunsthandwerk

Italiano :

Vendita di prodotti agricoli

Artigianato locale

Espanol :

Venta de productos agrícolas

Artesanía local

L’événement Marché Agritonus Verdille a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente