Marché Agritonus Le Breuil Verdille
Marché Agritonus Le Breuil Verdille samedi 6 décembre 2025.
Marché Agritonus
Le Breuil EARL Roland Vilneau Verdille Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Vente de produits fermiers
Artisanat local
Le Breuil EARL Roland Vilneau Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 03 88
English :
Farm products for sale
Local crafts
German :
Verkauf von Produkten vom Bauernhof
Lokales Kunsthandwerk
Italiano :
Vendita di prodotti agricoli
Artigianato locale
Espanol :
Venta de productos agrícolas
Artesanía local
L’événement Marché Agritonus Verdille a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente