Marché Agritonus Le Breuil Verdille

Marché Agritonus Le Breuil Verdille samedi 6 décembre 2025.

Marché Agritonus

Le Breuil EARL Roland Vilneau Verdille Charente

Date :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Vente de produits fermiers
Artisanat local
Le Breuil EARL Roland Vilneau Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 03 88 

English :

Farm products for sale
Local crafts

German :

Verkauf von Produkten vom Bauernhof
Lokales Kunsthandwerk

Italiano :

Vendita di prodotti agricoli
Artigianato locale

Espanol :

Venta de productos agrícolas
Artesanía local

