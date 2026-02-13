Marché Agritonus Le Breuil Verdille
Marché Agritonus Le Breuil Verdille samedi 7 mars 2026.
Marché Agritonus
Le Breuil Chez Roland Vilneau Verdille Charente
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07 2026-12-05
Vente de produits fermiers, Artisanat local
Le Breuil Chez Roland Vilneau Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 03 88 vignoble@rolandvilneau.fr
English :
Farm produce sales, Local crafts
L’événement Marché Agritonus Verdille a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente