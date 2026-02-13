Marché Agritonus Le Breuil Verdille

Marché Agritonus

Le Breuil Chez Roland Vilneau Verdille Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-12-05

Vente de produits fermiers, Artisanat local

.

Le Breuil Chez Roland Vilneau Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 03 88 vignoble@rolandvilneau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farm produce sales, Local crafts

L’événement Marché Agritonus Verdille a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente