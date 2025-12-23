Marché alimentaire bio solidaire

Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-01 16:00:00

fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Le marché alimentaire solidaire se tient tous les premiers vendredis de chaque mois sous la halle du marché dans le bourg de Bretoncelles.

Ce marché solidaire est une expérience inspirée du projet de sécurité sociale de l’alimentation (https://securite-sociale-alimentation.org/). L’idée est de rendre accessible à tous une alimentation de qualité sans passer par l’aide alimentaire. L’association fait appel à sept producteurs au alentours de Bretoncelles (pain, pâtes, fruits, légumes, conserves, fromages). Les produits sont vendus sur ce petit marché au prix solidaire , c’est-à-dire avec une réduction de 40%. L’association garantit aux fournisseurs le prix producteur , grâce à une caisse de cotisation solidaire, une boîte à dons présente sur le marché dans laquelle chacun peut contribuer librement à la solidarité à hauteur de ses moyens.

Ce marché solidaire est porté par des bénévoles de l’association les Pousses solidaires Bretoncelles en Transition. .

Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 7 49 15 20 58 lespoussessolidaires@mailo.com

