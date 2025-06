Marché alimentaire Stade municipal Capbreton 28 juin 2025 08:30

Landes

Marché alimentaire Stade municipal Rue du Stade Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 08:30:00

fin : 2025-06-28 13:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Rendez-vous au Stade municipal, les mardis, jeudis et samedis matin pour retrouver les commerçants du marché. Produits frais, produits régionaux.

Un écrin provisoire le temps des travaux du futur marché dont la livraison à l’automne 2025.

Rendez-vous au Stade municipal, les mardis, jeudis et samedis matin pour retrouver les commerçants du marché. Produits frais, produits régionaux.

Un écrin provisoire le temps des travaux du futur marché dont la livraison à l’automne 2025. .

Stade municipal Rue du Stade

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr

English : Marché alimentaire

Come to the municipal stadium on Tuesday, Thursday and Saturday mornings to meet the market traders. Fresh produce, regional products.

A temporary setting for the construction of the future market, due for completion in autumn 2025.

German : Marché alimentaire

Treffen Sie sich dienstags, donnerstags und samstags vormittags im Stade Municipal, um die Markthändler zu treffen. Frische Produkte, regionale Produkte.

Ein provisorisches Schmuckkästchen für die Zeit der Arbeiten am zukünftigen Markt, dessen Übergabe im Herbst 2025 erfolgen soll.

Italiano :

Venite allo Stadio Comunale il martedì, giovedì e sabato mattina per incontrare i commercianti del mercato. Prodotti freschi, prodotti regionali.

Si tratta di una cornice temporanea per i lavori del futuro mercato, il cui completamento è previsto per l’autunno del 2025.

Espanol : Marché alimentaire

Acérquese al Estadio Municipal los martes, jueves y sábados por la mañana para conocer a los comerciantes del mercado. Productos frescos, productos regionales.

Es un escenario provisional para las obras del futuro mercado, cuya finalización está prevista para otoño de 2025.

L’événement Marché alimentaire Capbreton a été mis à jour le 2025-06-17 par OTI LAS