Marché alimentaire de producteurs locaux Esplanade Caroline Lavarrière 60 chemin Neuf Neydens Haute-Savoie

Début : 2025-07-02 16:00:00

fin : 2025-08-13 19:00:00

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

2025-09-03

2025-09-10

2025-09-17

2025-09-24

2025-10-01

Venez rencontrer les producteurs au Marché des producteurs locaux.

Esplanade Caroline Lavarrière 60 chemin Neuf

Neydens 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 35 05 50 mairie@neydens.com

English :

Come and meet the producers at the Local Farmers’ Market.

German :

Treffen Sie die Produzenten auf dem Markt der lokalen Produzenten.

Italiano :

Venite a conoscere i produttori al Mercato Agricolo Locale.

Espanol :

Venga a conocer a los productores en el Mercado Agrícola Local.

