Marché ambulant

Place de la Libération Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez déambuler au gré de vos envies devant les étals de livres, vêtements, tissus, maroquinerie, bric-à-brac, au marché de la place de la Libération les samedis matin, de 8h à 13h

Ouvert toute l’année y compris jours fériés à l’exception du 25 décembre et 1er janvier et si un samedi est daté au 1er novembre. .

Place de la Libération Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché ambulant

L’événement Marché ambulant Pau a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pau